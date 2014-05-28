نظارة زينة وقبعتها تفشل في حمايتها من المتطفلين

فشلت الفنانة زينة في التخفّي من جمهورها أثناء إدلائها بصوتها في الانتخابات الرئاسية المصرية التي تنتهي اليوم.

فقد توجهت زينة إلى مقر لجنتها الانتخابية في حي مدينة نصر وهي ترتدي نظارة شمسية وتغطي شعرها بقبعة عريضة، إلا أنها وبمجرد وصولها تجمهر الجمهور حولها، فلم تجد مفراً من الاستجابة لطلباتهم بالتقاط الصّور معها.

ويعتبر هذا الظهور الأول لزينة وسط جمهورها بعيداً عن أي مناسبة فنية بعد أزمة قضية إثبات النسب التي أقامتها على أحمد عز ليعترف بتوأميهما زين الدين وعز الدين ولا تزال القضية حتى الآن متداولة في محكمة الأسرة.