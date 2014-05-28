هل تجرئين على وضع أحمر الشفاه الأزرق؟

يعتبر اللون الأزرق من أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، في مستحضرات المكياج. لكن أحمر الشفاه الأزرق يبدو غريباً. فاذا كنت تبحثين عن إطلالة عصريّة لافتة وجريئة، "أزرق الشفاه" يستحقّ المحاولة.

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تتنوّع درجات أحمر الشفاه الأزرق، من الناعم الفاتح إلى الداكن القوي. وتختلف طريقة وضع هذا اللون من شخص إلى آخر بحسب المناسبات.

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اذأً عليك اختيار الإطلالة التي تحبّين أن تظهري بها، وموقع "سيدتي نت" يساعدك لمعرفة اختيار درجة اللون الأزرق، و كيفيّة تطبيقه.

- ضعي ظلال العيون الأزرق و أحمر الشفاه الأزرق المتموّج، لتحصلي على مكياج يشعرك بالثقة.

- أضيفي الغلوس على أحمر الشفاه الأزرق، لإطلالة جذّابة وقويّة.

- للحصول على اطلالة مميّزة، ارتدي اللون الأسود أو البنّي، وأضيفي على مكياجك أحمر الشفاه الأزرق. هذا التناغم بالألوان سيجذب الكثيرين.

- اذ كنت لا تحبّين الاطلالات الجريئة، ننصحك باستخدام أحمر الشفاه الأزرق الخفيف جدّاً، ما يجعلك تبدين أصغر سنّاً.

- للبشرة الفاتحة، يفضّل استخدام الألوان الفاتحة، كي تحافظي على أنوثة وجهك.

- لتحقيق نظرة غير عاديّة ولافتة، امزجي بين الظلال الأزرق والأرجواني مع الشفاه الزرقاء.

- استخدمي أحمر الشفاه الداكن في السهرات و المناسبات الخاصة.

اذا كنت تشعرين بالملل و تبحثين عن إطلالة مميّزة ولافتة، لا تتردّدي في تجربة أحمر الشفاه الأزرق، لكن التزمي بالنصائح التي قدّمناها لك، كي لا تقعي في فخّ المبالغة.

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