نانسي عجرم متألقة بتصميم عز الدين عليا

حضرت النجمة اللبنانية المتألقة نانسي عجرم حفل World Music في فرنسا ليلة البارحة، وكانت متألقة بلوك رومانسي وجميل كما اعتدنا عليها، حيث اختارت فستاناً أبيضاً بتصميم ناعم من المصمم التونسي الأصل عز الدين عليا Azzedine Alaia ، ونسقته مع أقراط جميلة من تصميم "L'or Jewelry"، وأكملت اللوك بتسريحة شعرها المعتادة.

أعجبنا بإطلالة الجميلة نانسي عجرم في هذا الحفل، ولكن كانت ستبدو أجمل وأكثر تجدداً إن غيرت تسريحة شعرها واستبدلتها بضفيرة جانبية على سبيل المثال.

ما رأيك بإطلالة نانسي عجرم؟ وهل أعجبك اختيارها وتنسيقها لهذا الفستان المميز؟