أخبار عاجلة

انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

جينيفر لوبيز في إطلالات شابة دوماً

Google+ Print
جينيفر لوبيز في إطلالات شابة دوماً جينيفر لوبيز في إطلالات شابة دوماً

الأربعاء 28-05-2014 11:15

عرفت المغنية اللاتينية المتميزة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez بإطلالاتها المتجددة والأنيقة على السجادة الحمراء، وقد شاهدنا العديد من إطلالاتها الأنيقة في برنامج "American Idol" في موسمه (13) هذا العام، حيث ظهرت النجمة بلوك جميل في كل حلقة.

بالنظر إلى إطلالات جينيفر لوبيز يظهر أنها تهوى ارتداء الفساتين القصيرة، وتحرص على اختيار التصاميم الجميلة التي تظهر أنوثتها وقوامها الرشيق، كما تتميز اختياراتها بأنها عصرية بشكل فريد، مما يساعدها لتبدو أنيقة وشابة على الدوام، ولا يخفى على أحد عشقها للأحذية ذات التصميم المميز والألوان المشرقة، ففي إحدى إطلالاتها اختارت لوبيز بدلة عملية باللون الأبيض، ونسقتها مع حذاء وردي بتصميم عصري جميل، وفي إطلالة أخرى اختارت "بوت" طويل العنق لتزين به إطلالتها الجميلة بفستان رمادي قصير.

شاهدي معنا أجمل إطلالات النجمة جينيفر لوبيز، وأخبرينا برأيك في ستايلها المميز.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي