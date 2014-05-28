جينيفر لوبيز في إطلالات شابة دوماً

عرفت المغنية اللاتينية المتميزة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez بإطلالاتها المتجددة والأنيقة على السجادة الحمراء، وقد شاهدنا العديد من إطلالاتها الأنيقة في برنامج "American Idol" في موسمه (13) هذا العام، حيث ظهرت النجمة بلوك جميل في كل حلقة.

بالنظر إلى إطلالات جينيفر لوبيز يظهر أنها تهوى ارتداء الفساتين القصيرة، وتحرص على اختيار التصاميم الجميلة التي تظهر أنوثتها وقوامها الرشيق، كما تتميز اختياراتها بأنها عصرية بشكل فريد، مما يساعدها لتبدو أنيقة وشابة على الدوام، ولا يخفى على أحد عشقها للأحذية ذات التصميم المميز والألوان المشرقة، ففي إحدى إطلالاتها اختارت لوبيز بدلة عملية باللون الأبيض، ونسقتها مع حذاء وردي بتصميم عصري جميل، وفي إطلالة أخرى اختارت "بوت" طويل العنق لتزين به إطلالتها الجميلة بفستان رمادي قصير.

شاهدي معنا أجمل إطلالات النجمة جينيفر لوبيز، وأخبرينا برأيك في ستايلها المميز.