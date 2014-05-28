Bulgari تفتتح أول فندق لها في دبي

وقعت "مراس القابضة"، شركة التطوير العقاري، اليوم اتفاقية مع شركة "فنادق ومنتجعات "بولغاري" Bulgari لإطلاق العلامة التجارية الفاخرة في عالم الضيافة بدبي. وسيكون فندق "بولغاري" Bulgari في دبي خامس منشآتها الفندقية في العالم عقب افتتاح فندق ميلان في عام 2004، وبالي في عام 2006، ولندن في عام 2012، وشنغهاي الذي من المتوقع افتتاحه في عام 2015. وقد تم التوقيع على الاتفاقية في متجر بولغاري الكبير في روما، وستقوم شركة "فنادق ومنتجعات بولغاري" بافتتاح أول فندق لها في المنطقة على جزيرة "جميرا باي"، وسيمتد الفندق، وهو مجمع بحري فخم تحيط به حدائق خلابة، على مساحة 1.7 مليون قدم مربعة ويضم 100 غرفة وجناح في مبنى الفندق الرئيسي بالإضافة إلى 20 فيلا فندقية وعدد كبير من المرافق الفخمة. وسيوفر فندق مزيجاً خاصاً من البيئات التقليدية والعصرية عبر تصاميم متجاورة تجمع بين فن العمارة التقليدي والحديث في مشهد عام يحاكي التصاميم الهندسية في دولة الامارات.

كلنا بانتظار افتتاح هذا الفندق المميز حتى نستطيع أن نستمتع بتجربة تجمع بين الراحة والرفاهية.