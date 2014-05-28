ضبط جهاز تجسس في مطار القاهرة

تمكنت جمارك الطرود البريدية “الدى اتش ال” بمطار القاهرة الدولى من ضبط جهاز تجسس فى شكل نظارة طبية مزوده بكاميرا عالية الجودة داخل احدى الطرود البريدية القادمة من الصين .

ذكرت مصادر أمنية بالمطار أنه اثناء انهاء الاجراءات الخاصة بالطرود البريدية على الطائرة القادمة من دبى ارتاب مأمورى الجمرك فى الطرد الوارد من الصين و الذى بلغ وزن الطرد نصف كيلو جرام لحساب احد الاشخاص , تم تشكيل لجنه لفتح الطرد واتخاذ الإجراءات اللازمه من السيد خليفة رئيس الوردية و مدحت علام رئيس قسم التعريفة القائم بالضبط وأحمد يوسف مأمور التعريفة وبفتح الطرد تبين للجميع احتوائه على جهاز تجسس عبارة عن نظاره طبية مزوده بكاميرا عالية الجودة تقوم بتسجيل الحدث صوت و صورة بوضوح .

وتم عرض الأمر على وفاء على مدير الجمرك واحلام سلامة مدير عام جمارك الطرود البريدية وتحرير محضر بالواقعه لمخالفة قرار الحاكم العسكرى رقم 3 لسنه 1998 و تحريز المضبوطات بوديعة الجمارك لاتخاذ اللازم .