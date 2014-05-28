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تواجد أمني مكثف بشارع النصر بمدينة نصر

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تواجد أمني مكثف بشارع النصر بمدينة نصر تواجد أمني مكثف بشارع النصر بمدينة نصر

إجراءات أمنية مكثفة – أرشيفية

شهد شارع النصر بمدينة نصر تكثيف في ثالث أيام التصويت بانتخابات الرئاسة، حيث يتوافد على لجان الانتخابات ومراكز الاقتراع بمدينة نصر لاختيار رئيس  .
> واتسم التوافد على لجان الانتخابات بالضعف قياسا باليوم الأول الذي شهد اقبالا متوسطا وكانت النسبة الغالبة فيه للسيدات والشابات صغيرات السن في مدارس «عباس العقاد مشتركة، عبدالعزيز جاويش مشتركة، جمال عبدالناصر رجال، مدرسة أم المؤمنين، مدرسة الملك فهد رجال».

وكثف رجال القوات المسلحة والشرطة من الاجراءات الأمنية لليوم الثاني على التوالي في محيط وأمام اللجان حيث تم اغلاق الشوارع المؤدية الى اللجان الانتخابية أمام حركة السيارات ، وسمحت فقط للناخبين بالوصول الى داخل اللجان سيرا على الأقدام .

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