إقبال ضعيف في اليوم الثالث للانتخابات و 20% نسبة التصويت بالفيوم

شهدت الانتخابات الرئاسية فى الفيوم انسحاب أعضاء حملة حمدين صباحي من جميع اللجان الانتخابية علي مستوي المحافظة احتجاجا علي قرار مد التصويت ليوم ثالث ، وتأخر قاضي لجنة مدرسة صلاح سالم الابتدائية بنات في مركز إطسا بالفيوم حيث تم فتح اللجنة في العاشرة صباحا.

وبدأ توافد الناخبين فى لجنة مدرسة منشأة الجمال التابعة لمركز طامية فى الفيوم وتواصل نشاط أعضاء حزب النور لليوم الثالث على التوالى فى مساعدة الناخبين لتسهيل عملية الاستفتاء, كما توافد الناخبين بمدرسة قصر رشوان بطاميه ونشاط لشباب النور فى مساعدة الناخبين لليوم الثالث على التوالى .

وشهدت اللجان الانتخابية فى الفيوم إقبال ضعيف إلا فى بعض اللجان التي قام أعضاء حزب النور بنقل الناخبين لها .

> وقال الدكتور أحمد برعى سكرتير لجنة الوفد بالفيوم أن الإقبال ضعيف فى اليوم الثالث للانتخابات على اللجان فى مدينة سنورس .

وأضاف أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات فى المحافظة فى اليوم الأول والثانى 324 ألف صوت بنسبة تقترب من 20 % من أصوات الذين لهم حق التصويت وهى نسبة أقل من الذين أدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور فى أوائل هذا العام والتى بلغت 24% .

وأشار أن لجان مدرسة الراضى الابتدائية فى سنورس ومدرسة عبد التواب صالح الابتدائية فى قرية نقاليفة لم تشهد حضور ناخبين فى اليوم الثالث حتى ظهر اليوم سوى أعداد قليلة .