تنفيذ خطة غسيل الشبكات بمحطات المياه بقنا

أعلن اللواء مهندس أشرف أحمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا على تنفيذ خطة غسيل الشبكات على جميع محطات مياه الشرب بمحافظة قنا بكافة مراكزها ونجوعها وقراها من منطلق الحفاظ على جودة مياه الشرب ووصولها للمستهلك بجودة وكفاءة عالية بمساعدة المعمل المركزي بالشركة وكافة المعامل الفرعية اعتباراً من بداية يونيه 2014 .

وأشارت سريا شهدي رئيس قطاع الجودة إلي حرص الشركة على غسيل وتطهير الشبكات بالخطة الخارجية من خلال فتح محابس الغسيل للشبكة المحدد غسلها طبقاً للخطة الدورية لاخراج المياه عالية العكارة وخلخلة الأجزاء الداخلية لمواسير الشبكة بواسطة ضغط المياه ويتم الصرف على مطابق الصرف الصحي أو المصارف المغلقة التي توقف استخدامها يليها سحب عينات على فترات زمنية متساوية لقياس قيم العكارة والكلور حتي تصل لمواصفات المياه الجارية بالشبكات طبقاً لقرار وزير الصحة رقم 458 لسنة 2007 .

وأفادت حنان عبد الباقي مدير عام السلامة والصحة المهنية بأن عملية تعقيم الشبكات يتم بصفة دورية في حال اكتشاف تلوث بكتيري أو بيولوجي بشبكات مياه الشرب مع إضافة جرعات عالية من مواد مطهرة مثل الكلور وحقنها في الشبكة وتصريفها مع تحليل العينات بصفة دورية حتى يتم التأكد من خلوها تماماً من أي ملوثات بيولوجية ويتم ذلك من خلال إخطار وزارة الصحة والمحافظة وكافة المجالس المحلية بمحافظة قنا .