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بالصور .. القبض على شخصين بعد قيامهم بإطلاق النيران أمام لجنة بالمنصورة‎

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بالصور .. القبض على شخصين بعد قيامهم بإطلاق النيران أمام لجنة بالمنصورة‎ بالصور .. القبض على شخصين بعد قيامهم بإطلاق النيران أمام لجنة بالمنصورة‎

قوات الامن امام اللجنة

تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الجيش من القبض على شخصين قاموا بإطلاق الخرطوش أمام أحد لجان الانتخابات الرئاسية بالمنصورة أثناء قيام المواطنيين بالدخول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم.

تلقى اللواء حسن عبد الحى مدير امن بالقبض على شخصين أمام أحد لجان شارع الثانوية وإطلاق النيران أمام أحد اللجان ، وعلى الفور انتقلت قوة من الأمن المركزى ومباحث قسم أول المنصورة برئاسة العميد حسن مهران رئيس مباحث المديرية وقوة من حماية المواطن التابعه للقوات المسلحة وتم القبض على شخصين وإعادة الهدوء مرة اخرى إلى اللجان وغلق الطريق أمام اللجان والسيطرة على الأوضاع.

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