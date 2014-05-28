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بدء التحقيق مع 14 إخوانى حاولوا تعطيل عملية الانتخابات الرئاسية بمدينة نصر

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بدء التحقيق مع 14 إخوانى حاولوا تعطيل عملية الانتخابات الرئاسية بمدينة نصر بدء التحقيق مع 14 إخوانى حاولوا تعطيل عملية الانتخابات الرئاسية بمدينة نصر

النيابة

بدأت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد شورب التحقيق مع 14 متهما من عناصر جماعة الإخوان الارهابية تم ضبطهم أمس الثلاثاء اثناء قيامهم بمحاولة تعطيل التصويت على الانتخابات الرئاسية باحدى اللجان الانتخابية بجوار النادى الأهلى بمدينة نصر.

ويواجه المتهمون تهم حيازة زجاجات مولوتوف والانضمام الى عصابة ارهابية مسلحة تهدف الى تكدير السلم والامن العام ومحاولة تعطيل الانتخابات الرئاسية ومقاومة السلطات واتلاف الممتلكات العامة.

كانت قوات الأمن ألقت القبض أمس الثلاثاء على المتهمين اثناء قيامهم بمحاولة القاء زجاجات المولتوف على احدى اللجان الانتخابية بشارع أحمد فخرى بجوار النادى الاهلى وقيامهم بمحاولة ترويع المواطنين وتعطيل عملية الانتخابات الرئاسية / حيث تم ضبط المتهمين بحوزتهم 6 زجاجات مولوتوف ولافتات تحمل عبارات مسيئة للمشير عبد الفتاح السيسى وصور للرئيس المعزول محمد مرسى وشعارات لعلامة الإخوان.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 24057 لسنة 2014 وتمت احالتهم الى النيابة التى تباشر التحقيق.

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