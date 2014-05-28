أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الشرطة البرازيلية تطلق قنابل الغاز لتفريق مسيرة مناهضة للمونديال

Google+ Print
الشرطة البرازيلية تطلق قنابل الغاز لتفريق مسيرة مناهضة للمونديال الشرطة البرازيلية تطلق قنابل الغاز لتفريق مسيرة مناهضة للمونديال

ارشيفية

أطلقت قوات الشرطة البرازيلية ، قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق مسيرة لمتظاهرين محتجين على ارتفاع تكاليف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر انطلاقها الشهر المقبل .

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الأربعاء  أن حوالى ألف متظاهر من العمال والمشردين والسكان الأصليين شاركوا في مسيرة انطلقت من وسط البرازيل باتجاة الإستاد الوطني في العاصمة برازيليا، وكان بعضهم يرتدى الزى التقليدي وبحوزتهم القوس والرماح ، وقد رشق المتظاهرون قوات الشرطة بالحجارة، بينما استخدم بعضهم الأسلحة التقليدية التى بحوزتهم ، مما أدى إلى إصابة شرطى بسهم في ساقه .

جدير بالذكر يعترض الآلاف من البرازيليين على تكلفة تنظيم البطولة، ويطالبون بانفاق هذه المليارات بدلا من ذلك على المشاريع الاجتماعية والإسكان.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا