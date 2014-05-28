الشرطة البرازيلية تطلق قنابل الغاز لتفريق مسيرة مناهضة للمونديال

أطلقت قوات الشرطة البرازيلية ، قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق مسيرة لمتظاهرين محتجين على ارتفاع تكاليف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر انطلاقها الشهر المقبل .

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الأربعاء أن حوالى ألف متظاهر من العمال والمشردين والسكان الأصليين شاركوا في مسيرة انطلقت من وسط البرازيل باتجاة الإستاد الوطني في العاصمة برازيليا، وكان بعضهم يرتدى الزى التقليدي وبحوزتهم القوس والرماح ، وقد رشق المتظاهرون قوات الشرطة بالحجارة، بينما استخدم بعضهم الأسلحة التقليدية التى بحوزتهم ، مما أدى إلى إصابة شرطى بسهم في ساقه .

جدير بالذكر يعترض الآلاف من البرازيليين على تكلفة تنظيم البطولة، ويطالبون بانفاق هذه المليارات بدلا من ذلك على المشاريع الاجتماعية والإسكان.

أ ش أ