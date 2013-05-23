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مدير «الحاصلات» بـ«التموين»: الوزير يتاجر بالدعم

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مدير «الحاصلات» بـ«التموين»: الوزير يتاجر بالدعم مدير «الحاصلات» بـ«التموين»: الوزير يتاجر بالدعم

كتب : وائل سعد ومحمد مقلد الخميس 23-05-2013 08:36

قال هشام كامل مدير عام إدارة الحاصلات الزراعية بوزارة ، إن الوزير باسم عودة «يتاجر بالدعم» لمصلحة «الإخوان»، محذرا من أن محصول القمح المحلى مهدد بالتلف، بسبب استمرار تخزينه فى الشون الترابية، خاصة أن لدينا 362 شونة، 10% منها فقط أسمنتية، والـ90% الباقية ترابية، وأوضح أن «الدولة تهين المحصول المحلى وتصون المستورد».

وأضاف «كامل» أن «هناك تلاعبا فى 700 ألف طن قمح محلى من الموسم الماضى، دخلت على الورق فقط، وجرى صرفها على الورق أيضاً، ولم تحقق الوزارة فى الأمر، فضلا عن تصرف أمين إحدى الشون بالفيوم فى 1200 طن»، لافتا إلى أن «الوزارة تنفق 400 مليون جنيه سنويا على عمليات نقل القمح بين المحافظات، مما يمثل إهدارا جسيما للمال العام، وإن كان الوزير قد تدارك ذلك أخيراً خلال أحد الاجتماعات للجنة برامج القمح».

واعتبر «كمال» أن ما يفعله «عودة» حاليا هو مجرد «متاجرة بملف الدعم ولم يقم بأى عمل على أرض الواقع، وما يفعله شو إعلامى فقط، ويطلق شعارات دون مضمون، مثل (أفضل منتج لأكرم شعب)، فى حين أن المنتج غير موجود».

ولفت مدير الحاصلات الزراعية إلى أن «الوزير جاء بمستشارى اللجان الشعبية ليفكروا للوزارة، بينما أقصى العاملين ذوى الخبرة وشغلّهم مجرد جامعى بيانات فقط».

وفى السويس، تمكنت مباحث التموين من ضبط 18 طن دقيق فاسد، غير صالح للاستهلاك الآدمى داخل صوامع مسئولة عن توزيع الحصص التموينية من الدقيق على معظم المخابز فى محافظات القناة، والشرقية وشمال وجنوب سيناء.

وقال المقدم هشام الشيمى رئيس مباحث التموين بالسويس إنه أثناء مداهمة مخازن وصوامع شركة مطاحن شرق الدلتا هرب مديرها، وجرى تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وتحويله إلى النيابة العامة للتحقيق.

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