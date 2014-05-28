حارس تشيلي: كأس العالم يبدأ بلقاء مصر

يرى كريستوفر توسيلي حارس منتخب تشيلي أن لقاء مصر وديا سيجعل فريقه يشعر وكأنه قد بدأ اللعب في كأس العالم 2014.

ويحل المنتخب المصري ضيفا على نظيره التشيلي وديا في الرابعة من فجر السبت.

وقال حارس يونيفرسيداد كاتوليكا في تصريحات لوسائل الإعلام في بلاده: "كأس العالم سيبدأ بالفعل بالنسبة لنا بهذا اللقاء المهم أمام مصر".

وأضاف الحارس البالغ من العمر 25 عاما "سنحاول تجربة الانسجام بين خطوط الفريق ضد منتخب مصر".

وتواجه تشيلي مصر قبل ملاقاة إيرلندا الشمالية يوم الرابع من يونيو ثم تسافر إلى البرازيل من أجل اللعب في المونديال.

أوضح أن أهمية اللقاء تأتي كون المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب التشيلي سيقرر بعده قائمة اللاعبين الـ23 الذين سيذهبون للمونديال في الثاني من يونيو.

وتلعب تشيلي ضمن المجموعة الثانية في مونديال البرازيل بجانب منتخبات أسبانيا وهولندا وأستراليا.