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بالفيديو:اكتشفي علاقة نجمات هوليوود بالرقص الشرقي

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بالفيديو:اكتشفي علاقة نجمات هوليوود بالرقص الشرقي بالفيديو:اكتشفي علاقة نجمات هوليوود بالرقص الشرقي

الأربعاء 28-05-2014 14:17

يعتقد البعض أنّ الرقص الشرقي رمز للأنوثة والإثارة، فيما يقول البعض الآخر إنه أحد أنواع التمرينات الرياضية الممتعة التي تساعد في خسارة الوزن، لكونه يعتمد على تحريك جميع أجزاء الجسم على إيقاع موسيقى حيويّة.وصحيح أنّ بعض النجمات العربيّات اعتمدن هذا النوع من الرقص فنّاً وهواية، ولكن هل تعلمين أنّ الرقص الشرقي استطاع أن يغزو بلاد الغرب حتى اعتمدته أشهر نجمات هوليوود، لا سيما Shakira وBeyoncé وKim Kardashian.
المعالجة الغذائية كريستال أبي عاصي تقدّم لك فكرة عن أهميّة الرقص الشرقي في خسارة الوزن.

يُعتبر الرقص الشرقي مثاليّة للحفاظ على رشاقة المرأة، ويُساعدها في الحصول على جسم متناسق وممشوق. فهو بمثابة رياضة ممتعة، يمكنك ممارستها، من دون الالتزام بالذهاب إلى النادي الرياضي، وتُساهم في إحراق عدد لا يستهان به من السعرات الحراريّة؛ أي بمعدّل 300 سعرة حراريّة تقريباً لكلّ 30 دقيقة من أدائه.

* 3 نصائح متعلّقة بالرقص الشرقي:
- اشربي كميّة كبيرة من الماء، لكونها تُساعدك في التعرّق.
- تناولي إحدى الوجبات الخفيفة، قبل ممارسة الرقص، لتتفادي الشعور بالدوار.
- احرصي على تناول وجبات غنيّة بالبروتين، بعد ممارسة 30 أو 60 دقيقة من الرقص.

 

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سيدتي

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