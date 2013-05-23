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الأزمة الاقتصادية تربك خريطة تسويق دراما رمضان.. وداعاً لـ«الحصرى»

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الأزمة الاقتصادية تربك خريطة تسويق دراما رمضان.. وداعاً لـ«الحصرى» الأزمة الاقتصادية تربك خريطة تسويق دراما رمضان.. وداعاً لـ«الحصرى»

كتب : نورهان طلعت وشيماء الحويتى منذ 37 دقيقة

رغم اقتراب رمضان وتصوير المسلسلات يجرى على قدم وساق، فإن عملية تسويق المسلسلات ما زالت غير محسومة حتى الآن، ففى الوقت الذى انتهى فيه بعض المنتجين من تسويق مسلسلاتهم، ما زال البعض الآخر يبحث عن قنوات عرض بأسعار جيدة وسط الأزمة الاقتصادية التى تعصف بسوق الدراما حالياً، وتسبب ارتباكاً واضحاً فى خريطة التسويق، ما دفع المنتجين لرفض العرض الحصرى على أى قناة فضائية.

المنتج ممدوح شاهين باع مسلسله «الزوجة التانية» لآيتن عامر لقنوات «النهار» و«الحياة» و«بانوراما دراما» و«دريم» و«ART» و«روتانا» و«التليفزيون المصرى» و«الكويت». أما تامر مرسى فنجح فى تسويق مسلسل «العراف» لعادل إمام لقنوات «الحياة» و«MBC». واتفق المنتج أحمد نور على عرض مسلسله «فض اشتباك» لأحمد صفوت على «دريم» و«القاهرة والناس» و«صدى البلد» و«التليفزيون المصرى» وجارٍ التفاوض حالياً مع قناة «النهار».

مسلسل «الحكر» لفتحى عبدالوهاب تم تسويقه لقنوات «دبى» و«الكويت» و«قطر» وجارٍ تسويقه حالياً داخل . وتقرر عرض مسلسل «حكاية حياة» لغادة عبدالرازق حصرياً على قناة «سى بى سى». كما سيُعرض مسلسل «تحت الأرض» على قناة «النهار»، و«الشك» لمى عز الدين على قناة «الحياة»، و«نيران صديقة» لمنة شلبى، على «دريم» و«إم بى سى مصر» و«إم بى سى دراما» و«إيه آر تى» و«الوطنية التونسية» و«MBC» التى تعرض أيضاً «موجة حارة» لإياد نصار و«القاصرات» لصلاح السعدنى.

هناك عدد من المسلسلات ما زال فى مرحلة التفاوض، منها «خلف الله» لنور الشريف و«الداعية» لهانى سلامة و«الركين» لمحمود عبدالمغنى، حسب محمد المرلى رئيس القطاع التجارى والتسويقى بمدينة الإنتاج الإعلامى.

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