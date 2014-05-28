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أول إصابتين بفيروس كورونا في إيران لعائدتين من السعودية

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رصدت السلطات الصحية الإيرانية أول إصابتين بفيروس «كورونا» المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في هذا البلد، على ما أعلنت وسائل الإعلام، الأربعاء.

وأفادت وكالة «فارس» أنه تم تشخيص إصابة شقيقتين بفيروس «كورونا» في ولاية كرمان (جنوب) بعدما أدخلتا إلى المستشفى حيث وضعتا في غرفة مع إيراني عائد من زيارة إلى ، البؤرة الأولى لهذا المرض في العالم.

وقال محمد مهدي غويا مدير مركز مراقبة الأمراض المعدية في وزارة الصحة إن إحدى الشقيقتين في حال حرجة، وفق ما نقلت عنه وكالة «فارس».

وأضافت الوكالة أن الفتاة الثانية المصابة تتلقى علاجا خاصا، مشيرة إلى ان المريضتين لهما أيضا شقيقتان أخريان.

ولا تحظر طهران على رعاياها التوجه إلى السعودية حيث أوقع فيروس كورونا حتى الآن 179 قتيلا منذ ظهوره في المملكة عام 2012.

ويزور حوالي 900 ألف حاج إيراني كل سنة السعودية.

ومن المتوقع ارتفاع عدد الحجاج الإيرانيين في شهر رمضان الذي يبدأ في نهاية يونيو.

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