"سيدتي نت" تختار لك أجمل 25 حقيبة

من بين أحدث مجموعات الإكسسوارات المخصّصة للرجل، اخترنا لك عدداً من تصاميم الحقائب التي تليق بمختلف المناسبات. فسواء كنت رجلاً عصرياً أم رجلاً يهوى الإطلالات الكلاسيكية، سوف تجد ما يلائم ذوقك في هذه المجموعة الغنية. إذا كان ذوقك كلاسيكياً، يمكنك اختيار الحقائب الجلدية ذات التصاميم البسيطة والألوان الهادئة، كما يمكن أن تختار تلك المصنوعة من الجلد القاسي لاستخدامها في عملك والمحافظة على الأوراق والمستندات التي تملكها. أما إذا كنت تبحث عن إطلالة عصرية، أو عن حقيبة تستخدمها في رحلاتك المتنوعة، إليك الكثير من التصاميم الشبابية والعملية التي تتميز بألوانها الفرحة وقصاتها المريحة.

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