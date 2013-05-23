ميس حمدان تشارك محمد هنيدى فوازير «مسلسليكو»

كتب : هشام أمين منذ 30 دقيقة

تشارك المطربة ميس حمدان فى فوازير «مسلسليكو» أمام النجم محمد هنيدى، وانتهت «ميس» من تصوير حلقتين فى إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت، ويقوم «هنيدى» حالياً بتكثيف تصوير المشاهد الخاصة به فى الفوازير والتى تحتوى على عدد كبير من الديكورات وذلك حتى يستطيع الانتهاء منها قبل الموسم الرمضانى المقبل.

ويجسد «هنيدى» فى «مسلسليكو» 30 شخصية من أبطال المسلسلات العربية والتركية، وذلك بعد تغيير شكل ومضمون العمل والعصر الذى قدمت فيه، والفوازير تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد المهدى.

من جهة أخرى، تشارك «ميس» فى الموسم الرمضانى المقبل أيضاً بمسلسل «كيكا ع العالى»، الذى تم تصويره العام الماضى، ويشارك «ميس» البطولة حسن الرداد وأحمد صفوت وصلاح عبدالله وصبرى فواز والراقصة دينا وآيتن عامر، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج نادر جلال.