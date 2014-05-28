الكباب الميرو مع السلطة

المقادير:

كيلوغرام من اللحم المفروم فرماً متوسطاً

- 400 غرام من دقيق الدخن

-ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

-رشة من الملح

-ملعقتان صغيرتان من الثوم المهروس

-حبتان من البصل المفروم فرماً ناعماً

-بيضة

-زيت، للقلي

للسلطة:

-100 غرام من الطحينة السائلة

-ملعقة كبيرة من الخل الأسود

-رشة من الفلفل الأسود

-رشة من الكمون

-رشة من الملح

-نصف كوب من الماء

-خيارتان مقطعتان إلى قطع متوسطة

-حبة كبيرة من البندورة المقطعة إلى قطع متوسطة

-حبتان من البصل المقطع إلى قطع متوسطة

طريقة التحضير:

1- يعجن اللحم مع دقيق الدخن والملح والفلفل والثوم والبصل والبيضة.

2- تشكّل حبات مستديرة في حجم حبّات الزيتون الكبيرة، من هذه العجينة.

3- يسخّن الزيت، وتقلى حتى تصبح بنيّة اللون، ثمّ تقدم ساخنة مع السلطة.

4 -لإعداد السلطة: تخلط الطحينة مع الخل والفلفل والكمون والملح والماء، حتى تصبح ثخينة القوام، مع زيادة بعض الماء عند الحاجة. ثم، يضاف الخيار والبندورة والبصل، مع التقليب.

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