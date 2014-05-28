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الكباب الميرو مع السلطة

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الكباب الميرو مع السلطة الكباب الميرو مع السلطة

الأربعاء 28-05-2014 15:49

المقادير:
كيلوغرام من اللحم المفروم فرماً متوسطاً
- 400 غرام من دقيق الدخن
-ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
-رشة من الملح
-ملعقتان صغيرتان من الثوم المهروس
-حبتان من البصل المفروم فرماً ناعماً
-بيضة
-زيت، للقلي

للسلطة:
-100 غرام من الطحينة السائلة
-ملعقة كبيرة من الخل الأسود
-رشة من الفلفل الأسود
-رشة من الكمون
-رشة من الملح
-نصف كوب من الماء
-خيارتان مقطعتان إلى قطع متوسطة
-حبة كبيرة من البندورة المقطعة إلى قطع متوسطة
-حبتان من البصل المقطع إلى قطع متوسطة

طريقة التحضير:
1- يعجن اللحم مع دقيق الدخن والملح والفلفل والثوم والبصل والبيضة.
2- تشكّل حبات مستديرة في حجم حبّات الزيتون الكبيرة، من هذه العجينة.
3- يسخّن الزيت، وتقلى حتى تصبح بنيّة اللون، ثمّ تقدم ساخنة مع السلطة.
4 -لإعداد السلطة: تخلط الطحينة مع الخل والفلفل والكمون والملح والماء، حتى تصبح ثخينة القوام، مع زيادة بعض الماء عند الحاجة. ثم، يضاف الخيار والبندورة والبصل، مع التقليب.

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