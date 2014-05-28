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"مستقبل وطن" بالجيزة ترفع شعار "انزل وشارك بصوتك" أمام اللجان

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"مستقبل وطن" بالجيزة ترفع شعار "انزل وشارك بصوتك" أمام اللجان "مستقبل وطن" بالجيزة ترفع شعار "انزل وشارك بصوتك" أمام اللجان

استمر أعضاء حملة مستقبل وطن بمحافظة الجيزة لليوم الثالث، التواجد أمام اللجان الانتخابية لمساعدة الناخبين على التصويت، وتذليل أى عقبات قد تواجههم، وقاموا برفع شعار من أجل "انزل وشارك بصوتك" لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.

وقال معتز فايز، مسئول العمل الجماهيرى بالحملة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إننا نهدف أولا وأخيرا مصلحة الوطن، لأننا كشباب نرى أنفسنا صناعا للمستقبل بعيدا عن أى دعوات سلبية تسعى لقتل روح الحماس بداخلنا لذلك نتواجد فى الشارع وأمام اللجان لتنظيم الناخبين وخدمتهم، مضيفا إننا سنستمر فى التواجد أمام اللجان حتى غلق أبوابها.

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