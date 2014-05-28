سفير مصر بالأردن: نسعى إلى دفع العلاقات الثقافية بين البلدين للأمام

أكد السفير خالد ثروت سفير مصر لدى الأردن أن العلاقات المصرية الأردنية الثقافية "ممتازة" وهى تعد انعكاسًا للعلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية بين البلدين، قائلا: "إننا نسعى إلى دفع العلاقات الثقافية بين مصر والأردن قدمًا إلى الأمام خلال الفترة القادمة لأن الجمهور الأردنى لديه شغف كبير لمعرفة الكثير عنها من مختلف الجوانب".

وأضاف السفير ثروت – فى تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان على هامش افتتاحه لمعرض (يحدث الآن.. من الفن المصرى المعاصر) أمس الأول الاثنين الذى يستمر حتى الثانى من يوليو القادم، إن السفارة تسعى حاليًا لدعوة الفرق المصرية الشعبية ومن بينها فرقة رضا والإنشاد الدينى الذى يجمع ما بين الصوفى والمسيحى لتنظيم ليال فنية بعمان.

فيما يتعلق بمعرض (يحدث الآن بمصر) الذى يقام لأول مرة فى الأردن بجاليرى (نبض)..أوضح السفير ثروت أن هذا المعرض يعد فرصة لإطلاع الجمهور الأردنى على الثقافة المصرية الحديثة وما يحدث فى مصر خلال هذه الفترة.. متوقعا أن يحقق نجاحا كبيرا خاصة أنه قد شهد منذ افتتاحه إقبالًا كبيرًا من قبل الفنانين والنقاد ورجال الإعلام علاوة على حضور عدد كبير من السفراء العرب والأجانب المعتمدين فى المملكة.

ومن جهته، قال الدكتور محمد أبو النجا القائم على المعرض – للوكالة - إنه تم اختيار الفنانين الستة المشاركين (وهم مصريون) بناء على تجاربهم المتنوعة فهم يمثلون اتجاهات فنية وأجيالا مختلفة وكل واحد منهم رصد الأحداث والمتغيرات السياسية المتلاحقة والسريعة على لوحاته ووضعوا الأفكار التى تتناسب مع اللحظة التى تعيشها مصر.. معربًا عن تمنياته فى تكرار هذه المبادرة كل سنتين لتعميق الترابط بين فنانى البلدين.

أما نادية زخاريا المسئول عن جاليرى (نبض) فقد أعربت عن تمنياتها فى أن يكون هذا المعرض بادرة للتعاون الدائم بين الفنانين المصريين والأردنيين، قائلة "إن هذه تعد المرة الأولى التى نقيم فيها وبالتعاون مع السفارة المصرية فى الأردن معرضا لفنانين مصريين فقط وهو ما نعتبره مبادرة ممتازة لإطلاع الأردنيين على الفن المصرى".

الفنانون الستة المشاركون فى المعرض هم: محمد أبو النجا، عصام معروف، أحمد الشاعر، إبراهيم محمد خطاب، أحمد طلال، وشيماء كامل حيث أظهرت تجاربهم الفنية خلال السنوات الأخيرة عمق الرصد والتعبير لكل ما حدث ومازال يحدث بمصر، وقد حظيت معروضاتهم بإعجاب كبير من قبل الزوار الذين شملوا عددا من الطلاب بأقسام الفنون فى الجامعات الأردنية.