Marc Jacobs يعلن ولادة منتجاته التجميليّة

أعلن Marc Jacobs أنّه سيُطلق خط مكياج، وسيُصبح في السوق في الثامن من آب/أغسطس. والجدير ذكره أنّ دار Sephora هي من ستنتج هذه المجموعة من المكياج. ويقول Jacobs المتحمّس لهذه المجموعة إنّها ستكون مميّزة مع تغليف جذاب وألوان رائعة وتركيبات مذهلة.

حتى الآن، كشف المصمّم عن قرب إطلاقه من "دار سيفورا" عطراً صيفيّاً، يسمّى Honey، من المقرّر أن يتوفّر حصريّاً في هذا المتجر في تموز/يوليو.

ويبدو أنّ مهووسي الجمال متحمّسين للغاية لخطّ مارك جايكوبز، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المصمّم الذي لا ينفكّ يتساءل: "هل سيكون هذا المجال مختلفاً حقاً عن مجال الموضة؟ هل سأستمتع به؟ ساعات أشعر بالخوف وساعات أخرى أشعر بالحماس".

كما شرح قائلاً: "أرى مجال المكياج والعطور فرصة حقيقيّة، ففكرة اختيار لون لأحمر الشّفاه أو اختيار محدّد عيون أمر مثير للاهتمام. فأنا أستمتع بالاستيقاظ صباحاً للقيام بأمور مماثلة". كما كشف عن بعض التفاصيل: "إنّ قلم مُحدد العيون أكثر الأقلام لماعيّةً وسواداً في السوق. وتُعتبر ألوان الظلّ مثاليّةً لأيّ مناسبة أو ناحية من شخصيّتك تودّين إبرازها أكان ليلاً أم نهاراً".