جريحان في هجوم على سيارة تابعة للقنصلية الأمريكية غرب أفغانستان

جرح شخصان على الأقل، الأربعاء، في هجوم استهدف سيارة تابعة للقنصلية الأمريكية في هرات كبرى مدن غرب أفغانستان، على ما أعلنت السلطات.

ووقع الهجوم بعد 5 أيام على اعتداء استهدف السفارة الهندية في المدينة ذاتها وغداة طرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما إبقاء بضعة ألاف الجنود في أفغانستان حتى العام 2016.

وتعرضت سيارة تابعة للبعثة الدبلوماسية الأمريكية، الأربعاء، لهجوم مسلحين لم تعرف هويتهم على متن دراجة نارية في طريقها باتجاه مطار هرات، كما أعلنت السلطات المحلية.

وأوضح مسؤول في القنصلية الأمريكية طلب عدم كشف اسمه أن عنصرين من الطاقم الأمني لقنصلية أجنبية أصيبا بجروح في هذا الهجوم لكنه لم يفصح عما إذا كانوا من الأمريكيين.

والجمعة الماضي فتح 4 متمردين النار على البعثة الدبلوماسية الهندية في هرات لكن لم يسجل سقوط جرحى في صفوف موظفيها.