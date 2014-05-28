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حريق في مدرسة الشويفات الخاصة بالشارقة

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حريق في مدرسة الشويفات الخاصة بالشارقة حريق في مدرسة الشويفات الخاصة بالشارقة

تمكنت الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة من السيطرة على حريق نشب فجر اليوم  بقسم رياض الاطفال في مدرسة الشويفات الخاصة بالشارقة   ومنع امتداده للفصول الأخرى ، ولم تسجل أية إصابات بشرية.  

وكانت غرفة العمليات في الإدارة تلقت  بلاغا في ساعات الصباح الاولى  يفيد بنشوب حريق في المدرسة التي تقع في المنطقة الصناعية السادسة  وتحديدا شارع الجامعة -  منطقة الشهباء ,  وعلى الفور تحركت فرق الاطفاء  الى مكان الحادث ,  حيث بدأت هذه الفرق التعامل مع الحريق     ولم يسفر الحريق عن أية إصابات بشرية خارجية فيما تضررت ثلاثة فصول بمحتوياتها .

وتجري حاليا   تحقيقات لمعرفة أسباب الحريق  , فيما يواصل طلبة المدرسة من المراحل الدراسية الاخرى يومهم الدراسي , حيث تم التعامل مع الحريق قبل  ان يصل الطلبة الى صفوفهم ,,
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