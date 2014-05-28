اليوم وصول أول رحلة طيران مباشر من الكويت للغردقة

تصل إلى مطار الغردقة ، مساء اليوم ، اول رحلة طيران مباشر من مطار الكويت ضمن خطة وزارة السياحة لجذب وتنشيط السياحة العربية للبحر الأحمر ومن المقرر ان يقوم هشام زعزوع وزير السياحة باستقبال الرحلة.

أكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر انه سيتم تسيير رحلتين يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع، بسعر 299 دولار للذهاب والعودة بما يعادل 85 دينارًا كويتيًا، على أن يكون السعر موحد للجميع في موعد أقصاه اسبوع واحد من تاريخ السفر حتى يتسنى للسائح الاستفادة من العرض المقدم من وزارة السياحة، وذلك بهدف جذب السياحة العربية.