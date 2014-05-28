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إقبال ضعيف في بداية اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية في البحيرة‎

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إقبال ضعيف في بداية اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية في البحيرة‎ إقبال ضعيف في بداية اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية في البحيرة‎

أرشيفية

شهدت بداية اليوم الثالث للإنتخاب بمحافظة البحيرة إقبال محدود من الناخبين و تأخرت 100 لجنة عن فتح الصناديق حتى العاشرة صباحا.

وصرح العميد أكرم مرير عضو غرفة العمليات المركزية بالمحافظة،أن هناك تأخير فى فتح 100 لجنة، من إجمالى عدد لجان المحافظة البالغ عددها 887 لجنة إنتخابية، بسبب تأخر القضاة و أرجع مرير سبب التأخير إلى تأخر القضاة في عملية التصويت بالأمس بسبب الزحام حيث تواصل العمل حتى العاشرة و النصف مساء.

بلغ عدد المصوتين فى نهاية اليوم الثانى مليون و 313 ألف ناخب طبقا لتقارير غرفة العمليات المركزية للمحافظة بنسبة 38% من إجمالى الناخبين في المحافظة البالغ عددهم 3 مليون و 423 الف ناخب.

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