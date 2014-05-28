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محاصرة مديرية أمن ببنغازي من قبل مسلحين بعد ضبط سيارة محملة بالأسلحة

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محاصرة مديرية أمن ببنغازي من قبل مسلحين بعد ضبط سيارة محملة بالأسلحة محاصرة مديرية أمن ببنغازي من قبل مسلحين بعد ضبط سيارة محملة بالأسلحة

ارشيفية

قال مصدر أمني ببنغازي اليوم الأربعاء  إن مديرية الأمن بالمدينة محاصرة من قبل مسلحين تابعين لأنصار الشريعة يتمركزون بالقرب من كوبري جامعه العرب الطبية.

وأضاف المصدر، إن ” الحصار جاء بعد إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص تابعين للتنظيم بعد ضبطهم بسيارة محملة بالأسلحة والذخائر، وأن مجموعات مسلحة منهم ينتشرون بالقرب من مفترق مطعم ” بيزا” .

وتتعرض مناطق بمدينة بنغازي إلى القصف العشوائي بصواريخ “جراد” منذ الأسبوع الماضي مع بدء عملية الكرامة التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وسقطت قذيفتان الليلة الماضية بمنطقة “بوهديمة” على سيارة أحد المواطنين والأخرى بالقرب من أحد مطاعم الوجبات السريعة بمدينة بنغازي ، دون وقوع ضحايا.

أ ش أ

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