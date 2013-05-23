بعد مسلسلهما الشهير ما الذي يجمع نور ومهنّد؟

بعد أن نجح كيفانش تاتليتوغ وسونجول أودن معاً كثنائي رومانسي في مسلسل "نور"، يبدو أن النجمين قررا دخول عالم التجارة لاستثمار الأرباح التي يجنيانها من وراء أعمالهما الفنية، ويبدو أنهما اتفقا في ميولهما الإستثمارية ولو بالصدفة.

فمهند لم يعد يستثمر أمواله في السيارات الرياضية كالسابق، بل أتجه إلى استثمارها في شراء العقارات والذهب والدولار، كذلك فعلت زميلته نور التي بدأت في الإستثمار في الذهب والدولار، واحتلت العقارات المرتبة الثالثة من اهتماماتها، رغم أنها اشترت عقارات في اسطنبول.

أما مهند فهو يملك عقارات عدة في بودروم واسطنبول.

يذكر أن أكثر من نجم تركي بدأ باستثمار أرباحه في التجارة، مثل إيزيل الذي شوهد في مرمريس قبل مدة قصيرة، حيث قيل إنه يستعد لخوض تجربة استثمار ماله في مشاريع سياحية.