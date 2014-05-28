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هل تعيش ميرندا كير قصة حب جديدة؟

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الأربعاء 28-05-2014 11:20

يبدو أن عارضة الأزياء الأسترالية Miranda Kerr تعيش حالياً قصة حب جديدة مع Charlie شقيق الممثلة Tottie Goldsmith، وهو رجل أعمال يعمل في مجال المقاولات.
خلال الأسبوع الماضي، قضت Kerr، التي أطلقت مؤخراً أوّل أغنية لها تحت عنوان "You're The Boss"، يومها برفقة Charlie على متن اليخت الخاص به في سيدني، وبدا الإنسجام واضحاً عليهما.
Miranda و Tottie أمضيا بعض الوقت الرومنسي، ثم إنضم إليهما الأهل والأصدقاء.
ومن جهته، أكد Charlie Goldsmith أن علاقته بالنجمة Miranda هي مجرّد صداقة منذ وقت طويل، إلا أن ما يحصل يبشّر بعلاقة غرامية.
يشار إلى أن Miranda Kerr إنفصلت منذ فترة عن زوجها الممثل Orlando Bloom، الذي زار اللاجئين السوريين في الأردن الشهر الماضي، بعد زواج 4 أعوام، كما أن لديها منه ولد عمره 3 أعوام

 

 

 

 

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