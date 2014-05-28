وزير التموين: إنشاء شركة مع "مصر الخير" لإقامة مناطق لوجستية

أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم بحث توزيع سلع غذائية على أصحاب البطاقات التموينية والبالغ عددها حوالى 18 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 70 مليون مواطن، وذلك خلال شهر رمضان المقبل.

وأضاف عقب اجتماعه مساء أمس مع الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، لبحث أوجه التعاون بين الوزارة والمؤسسة فى مجالات دعم الأسر المصرية المحتاجة، وكيفية توصيل الدعم إلى مستحقيه، أنه تم الاتفاق على دراسة إنشاء شركة مشتركة لتنفيذ مشاريع ذات أوجه اجتماعية ليست هادفة للربح ولخدمة المواطنين، تتولى مساعدة الأسر المحتاجة المربوطة على البطاقات التموينية وإنشاء مناطق لوجستية فى المحافظات لتجميع الإنتاج الزراعى، للحد من المهدر منه والذى يصل إلى 60% من الإنتاج، وطرح هذه السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وأيضا توفير المزيد من فرص العمل.

وأوضح الوزير أنه تم بحث قيام مؤسسة مصر الخير بتوزيع بوسترات تدعو إلى الأخلاق والقيم والتسامح على جميع محلات البقالة التموينية وعددها 25 ألف بقال تحت مسمى مشروع دعم الغذاء والقيم.

من جانبه أكد الدكتور على جمعة أن مؤسسة مصر الخير قامت بتوقيع عدة بروتوكولات مع الجهات الحكومية فى معظم المجالات، تهدف إلى خدمة المواطنين، وأن المؤسسة قامت بتنفيذ حوالى 170 برنامجا ناجحا لمساعدة المحتاجين والأسر الأولى بالرعاية، وذلك على مدار 7 سنوات، لافتا إلى أن المؤسسة لديها قاعدة بيانات للأسرة الأولى بالرعاية يمكن من خلالها مساعدة وزارة التموين فى كيفية توصيل الدعم إلى مستحقيه.