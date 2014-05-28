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نبيل فهمى يشارك بالاجتماع التشاورى حول ليبيا على هامش مؤتمر عدم الانحياز

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نبيل فهمى يشارك بالاجتماع التشاورى حول ليبيا على هامش مؤتمر عدم الانحياز نبيل فهمى يشارك بالاجتماع التشاورى حول ليبيا على هامش مؤتمر عدم الانحياز

على هامش أعمال الاجتماع السابع عشر لمنتصف المدة للدول أعضاء حركة عدم الانحياز، والمنعقد حالياً فى الجزائر، شارك وزير الخارجية، نبيل فهمى، فى الاجتماع التشاورى حول الأوضاع فى ليبيا يوم 27 مايو بمشاركة وزراء خارجية كل من الجزائر وليبيا وتشاد والنيجر وتونس وممثل عن السودان، فضلا عن أمين عام جامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربى، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى زوما.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير فهمى أعرب خلال الاجتماع عن قلق البالغ من تصاعد زيادة وتيرة التطرف والعنف فى ليبيا، وانتشار الأسلحة فى أيدى جماعات خارجة عن إطار الليبية، مؤكداً أن مصر سوف تبذل قصارى جهدها للحفاظ على وحدة ليبيا، وأنها سوف تقدم كل الدعم اللازم للجنة صياغة الدستور فى ليبيا.

كما أكد الوزير على أهمية إشراك كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى فى الاجتماع، انطلاقا من أن تناول الوضع فى ليبيا لا يمكن أن يتم دون إشراك المنظمتين، منوهاً بأن دول الجوار تعانى وسوف تستمر فى المعاناة فى حالة استمرار الوضع فى ليبيا على ما هو عليه أو فى حالة تدهوره.

وأضاف المتحدث أن الوزير فهمى شدد فى كلمته أمام الاجتماع على ضرورة وضع خطة عمل تتضمن اتخاذ خطوات داخل ليبيا، وخطوات أخرى بينها وبين دول الجوار لضبط الحدود وتحقيق الاستقرار السياسى والأمنى، مشيراً إلى أهمية الاجتماع القادم لدول الجوار خلال صيف هذا العام حول الأمن فى ليبيا وضبط الحدود، وأهمية تقديم الدعم الكامل لمبعوث الجامعة العربية للاضطلاع بمهمته والمساهمة فى تسوية الأزمة المتفاقمة فى ليبيا.

وانتهى الاجتماع إلى تأكيد مسئولية دول الجوار تجاه شعوبها وتجاه ليبيا، والتأكيد فى ذلك الإطار على أهمية دور جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى، وضرورة استمرار التشاور للتوصل إلى تصور وصياغة مقترحة لخطة عمل للخروج من المأزق الراهن وكبداية لعملية سياسية تستهدف تسوية الوضع فى ليبيا.
> وقال المتحدث، إن وزير الخارجية، نبيل فهمى، كان قد حرص قبل توجهه إلى الجزائر على إجراء اتصالات تمهيدية للتحضير لعقد هذا الاجتماع الوزارى التشاورى، بما يسهم فى احتواء الأزمة فى ليبيا وضبط حدودها مع دول الجوار، حيث شملت اتصالاته كلاً من وزراء خارجية ليبيا وتونس والجزائر والسودان والسعودية والإمارات، والأمين العام لجامعة الدول العربية والمبعوث الخاص للجامعة إلى ليبيا. كما ترافق معها اتصالات دولية أجراها الوزير فهمى مع سكرتير عام الأمم المتحدة ووزيرى خارجية الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، حيث أكد خلالها موقف مصر الثابت والداعم للحفاظ على وحدة التراب الليبى واستقرار الأوضاع ونبذ الانقسام بين الأطراف الليبية المختلفة، والعمل على تحقيق تطلعات شعب ليبيا الشقيق.

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مصر 365

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