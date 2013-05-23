نصائح هامة لترويض البشرة الحسَّاسة

المثابرة والعناية والحنكة، ثلاث نصائح ذهبيَّة لا غنى عنها في التَّعامل مع البشرة الحسَّاسة، لأنَّ العناية العاديَّة لا تناسب هذه البشرة التي تتميَّز بالرِّقة الشَّديدة، والتي تتطلَّب عناية خاصَّة؛ لإكسابها الليونة والتَّرطيب المناسب.

وللتَّعامل الأمثل مع البشرة الحسَّاسة، ابدئي الآن بترويضها عن طريق الخطوات التَّالية:

1- اغسلي بشرتك مرَّتين يوميَّاً صباحاً ومساءً، مع ترطيبها ليلاً، وعدم تقشيرها سوى مرَّة واحدة كلّ أسبوعين.

2- حافظي على استخدام كريم الوقاية من الشَّمس يوميَّاً، مع مراعاة أن يكون الكريم "hypoallergenic"، أي مخصّصاً للبشرة الحسَّاسة.

3- تجنَّبي مستحضرات البشرة المحتوية في مكوِّناتها على الكحول أو مادة "بنزويل بيروكسايد" أو حمض السوربيك أو البنزويك، لأنَّها شديدة القوَّة على الأنسجة الحسَّاسة.

4- استعملي مستحضرات المكياج الخالية من العطور والزُّيوت، لتتجنّبي انسداد مسامّ البشرة.

5- تقدِّم بعض المستحضرات مجموعة لذوات البشرة الحسَّاسة، وهي منتجات مختلفة كليَّاً عن منتجات البشرة الجافَّة أو المختلطة أو الدُّهنية.

6- لتهدئة البشرة الحسَّاسة، امزجي الخسَّ والجزر مع الحليب في قناع ناعم ومغذٍّ للبشرة.

7- يعتبر زيت البابونج واللافندر وخشب الصَّندل من أفضل الزُّيوت العطريَّة الملائمة للبشرة الحسَّاسة.

8- حاولي التقليل من الأعشاب المنشِّطة لإفرازات البشرة كالنعناع والزيزفون والزَّعتر، كذلك البهارات والكاكاو والكافيين.

9- لترطيب الشِّفاه والجفون يُمكنك استخدام الفازلين، فهو يُعتبر ألطف مرطِّب واقٍ للبشرة الحسَّاسة.

10- إنَّ صحَّة البشرة لا تأتي إلا مع صحَّة الغذاء، لذلك احرصي على تناول 8 أكواب من الماء يوميَّاً، إضافةً إلى 3 أكواب من الشَّاي الأخضر، وثمرة من التُّفاح الأخضر، مع ما لا يقلّ عن نصف كيلو غرام من الخُضَر أو الفواكه الطَّازجة يوميَّاً، فهذا أفضل ترويض للبشرة الحسَّاسة.