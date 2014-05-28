السوريون في الخارج يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

بدأ أبناء الجاليات السورية المقيمون في الخارج، صباح الأربعاء، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة في بعض مقار السفارات السورية.

ووفقا للقوانين السورية، يحق لكل سوري غير مقيم على الأراضي السورية أن يدلي بصوته في أي سفارة سورية شريطة أن يكون اسمه واردا في السجل الانتخابي وألا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون ممارسة حقه في الانتخاب، ويقترع الناخب بجواز سفره السوري العادي ساري الصلاحية، والموقع بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري.

وتقدر الأمم المتحدة عدد اللاجئين السوريين بنحو 3 ملايين لاجيء، وتجدر الإشارة إلى أن كثيرين منهم لا يملكون جوازات سفر مختومة لأنهم نزحوا عبر حدود بلادهم جراء أعمال العنف الدائرة هناك.

ووصفت وكالة الأنباء السورية «سانا» هذه الانتخابات بأنها «أول انتخابات رئاسية تعددية في سوريا حسب الدستور السوري الجديد، الذي تم اقراره، مطلع 2012».

ومن المقرر أن يدلي السوريون في الداخل بأصواتهم لانتخاب رئيس الجمهورية في 3 يونيو المقبل.