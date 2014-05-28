وزير دفاع مالي يقدم استقالته من منصبه

قدم وزير الدفاع المالي سومايلو بوبي ميغا، استقالته بعد مرور أسبوع على المواجهات الدامية بين الجيش الحكومي والحركات الأزوادية المسلحة بمدينة كيدال، أقصى شمال شرقي مالي.

> وقال مصدر رسمي في باماكو إن “وزير الدفاع المالي قدم استقالته وتم قبولها”…ولم توضح صحف مالي الصادرة اليوم “الاربعاء” سبب الاستقالة.

> ويربط مراقبون بين استقالة ميغا والأحداث التي شهدتها مدينة كيدال، وهي المواجهات التي تعرض فيها وزير الدفاع لخسائر كبيرة أدت إلى هزيمته، ما أرغم الحكومة على إعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد.

> وكان الرئيس الموريتاني – الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي محمد ولد عبد العزيز – قد زار كيدال، الجمعة الماضي، واشرف على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش الحكومي والحركات المسلحة، وهو الاتفاق الذي ينص على استئناف الحوار للتوصل إلى حل سلمي للأزمة التي يعيشها شمال مالي منذ أكثر من عامين.

أ ش أ