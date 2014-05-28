الاتحاد العربى للموارد البشرية: المركزية أحد مشاكل الإدارة فى مصر

طالب المستشار أيمن الجندى مدير عام الاتحاد العربى لتنمية الموارد البشرية الرئيس المصرى القادم بأن يضع نصب عينيه المحاور الثلاثة الأساسية للتنمية وهى الفرد والمؤسسة والموارد، حيث تكون رعاية الفرد مهنياً فى شكل تدريب جيد ورفع كفاءة أدائه الإنتاجى، ما يوفر دخلا مرتفعا للفرد، وأن تنمية المؤسسة يكون بالنظر إلى الهيكل الخاص بكل مؤسسة حتى يتماشى مع نظم الإدارة الحديثة، ما يعود بالفائدة على الفرد والمؤسسة والمجتمع.

وأوضح أن موارد الدولة لا يجب أن نتعامل معها بصورتها الأولية خصوصًا فى التصدير وإعادة استيرادها مصنعة، كما شدد على أن يكون هناك إستراتيجية واضحة تحدد سمة الدولة متسائلاً هل نحن دولة زراعية أم صناعية أم تجارية أم سياحية أم خدمية؟.

وذكر أن تحقيق هذا يتطلب توفير مؤسسات تفكير للدولة تهتم برسم سيناريوهات للدولة من الداخل تتعامل مع كل الاحتياجات والتطلعات الداخلية، وأيضاً وضع سيناريوهات لتحديد سمة الدولة خارجياً.

ونبه إلى أن أحد مشاكل الإدارة فى مصر هى المركزية وعدم تفعيل الحكومة الإلكترونية، لأن اللامركزية والحكومة الإلكترونية سوف تسهل الحياة بالنسبة للمواطن فى تيسير خدمات تقدم له بشكل يومى.

وطالب بإنشاء مراكز للتفكير داخل كل مصلحة أو مؤسسة أو هيئة فى الدولة، ما يساعد فى تحسين وتطوير أداء تلك المؤسسات مع ضرورة اختيار مسئولين على أساس الخبرات المهنية وليس المؤهلات الأكاديمية فقط.