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«صحة الطائف» تؤكد على استقبال المصابين بفيروس كورونا بالمستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة

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    أكدت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، على جميع الممارسين الصحيين في المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة بضرورة استقبال حالات الإصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، مشددة في الوقت نفسه على تطبيق نظام مكافحة العدوى في المراكز الصحية والمستشفيات.

وأوضح الناطق الإعلامي بصحة الطائف سراج الحميدان، أن صحة الطائف قامت بعدة إجراءات للتأكيد على استعداد الممارسين الصحيين للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا والمشتبه بها، مشددة على ضرورة إقامة محاضرات في كل المستشفيات والمراكز الصحية للممارسين الصحيين عن كيفية التعامل مع الفيروس، بالإضافة إلى تطبيق نظام مكافحة العدوى بالشكل المطلوب الذي يمنع من انتقال المرض بإذن الله.

وبين الحميدان أن المستشفيات والمراكز الصحية أعطيت تعليمات أنه في حال استقبال مرضى يعتقد إصابتهم بالمرض، يتم التعامل معهم في بداية الأمر على أنها حالة اشتباه، ومن ثم تحويلها إلى مستشفى الملك فيصل الذي تم تخصيصه مركزاً لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، والذي يشرف عليه فريق طبي متخصص، مشيراً إلى أن هناك تعاون من المراكز الصحية والمستشفيات في هذا الجانب، حيث تم تبليغهم بأخذ الاحتياطات والتعامل مع الحالات بالشكل الأمثل.

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