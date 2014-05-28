الشؤون الاجتماعية تطلق مبادرة (دلوني) لخدمة المستفيدين والمستفيدات من برامجها

بحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن احمد العثيمين أبرمت وزارة الشؤون الاجتماعية صباح أمس مذكرة تفاهم مع مؤسسة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية لاستكمال تنفيذ آلية (دلوني) التي ستوفر للمواطنين المحتاجين لخدماتها معلومات كافية عبر خط هاتفي مجاني ستعلن عنه الوزارة قريبا بعد استكمال تنفيذ الآلية التي وقعها عن الوزارة وكيلها للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان وعن مؤسسة الراجحي الأستاذ تركي بن عبدالله الراجحي.

وامتدح الدكتور السدحان عقب التوقيع أهداف المذكرة مشيدا بالشراكة مع مؤسسة الراجحي الخيرية في الإسهام بتطوير وتنمية الأنشطة الاجتماعية في المملكة وأوضح أن المبادرة ستحقق مساعدة المواطنين في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية المتاحة لهم بكل يسر وسهولة وستوفر المعلومات والتفاصيل الدقيقة حول الإجراءات المطلوب اتباعها كي يستفيدوا من الخدمات كما ستوفر لهم أرقام الاتصال لمختلف الخدمات وعناوين المكاتب التي يمكن أن يراجعوها لإنهاء إجراءاتهم.

وأوضح الأستاذ فالح العنزي مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة حيث ستنطلق مبادرة (دلوني) ان التجهيزات لتفعيلها أوشكت على الانتهاء لتباشر عشر موظفات العمل عليها وقال انه يتم حاليا تدريبهن وبرمجة العمل للبدء في تنفيذ (دلوني) خلال الشهرين القادمين لخدمة جميع مواطني المملكة بمختلف المدن والقرى والهجر عبر الهاتف المجاني وتمنى العنزي أن يستفيد جميع المواطنين والمواطنات ممن يهمهم خدمات الوزارة من المركز الذي قال انه سيضيق الهوة بين الوزارة والمواطنين المستحقين لخدماتها.