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مدارس المنهل والحرمين تحقق المراكز الأولى ودروع التميز في عدد من المسابقات

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مدارس المنهل والحرمين تحقق المراكز الأولى ودروع التميز في عدد من المسابقات مدارس المنهل والحرمين تحقق المراكز الأولى ودروع التميز في عدد من المسابقات
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تسليم جائزة إحدى المسابقات

    تميزت مدارس المنهل والحرمين بجميع أقسامها هذا العام حيث حققت المراكز الأولى والمتقدمة على مستوى الرياض وعلى مستوى مكتب التربية والتعليم بوسط الرياض في العديد من المسابقات والأولمبيادات والأنشطة التي خاضها طلابها وطالباتها.

ومن أبرز ما تحقق لها: درع التميز الشامل حصلت عليه مدارس الحرمين بفوزها بالمركز الأول على مستوى الرياض في التقييم الشامل للمدارس الذي أجرته إدارة التربية والتعليم، درع الجودة حصلت عليه المدارس بفوزها بالمركز الأول بأعمال الجودة تسلمه المشرف العام على المدارس من مدير الإدارة التربية والتعليم، درع تميز (المدير المتميز) - درع تميز (المدرسة المتميزة) بالحضور والانضباط - درع تميز (المدرسة المتميزة بالأنشطة) مشروع البيئة، درع المركز الأول في مسابقة التميز الكشفي على مستوى مدارس الرياض (حكومي وأهلي)، درع رعاية المدارس لمسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، درع المركز الأول على مستوى الرياض في مسابقة القرآن الكريم (الطالب عبد الرحمن البدراوي الصف السادس)، درع المركز الأول (الطالب محمد عمر الصف السادس) في مسابقة السنة النبوية، درع الإلقاء الفردي المركز الثاني حصل عليه الطالب (حسن الأخرس الصف الثالث)، درع المركز الأول للمعلمين على مستوى الرياض حصل عليه الأستاذ محمود ثابت درع المعلم المثالي (التوعية الإسلامية) حصل عليه الأستاذ محمود ثابت درع المعلم المثالي (التوعية الإسلامية) حصل عليه الأستاذ سعيد وهبة وفي مسابقة أولمبياد العلوم حصل الطالب مالك أنس الهليس من الصف السادس على المركز السابع على مستوى الرياض، الميدالية الذهبية للطالب علي حميد أمان في مسابقة أولمبياد العلوم، الميدالية الفضية للطالب يزيد الرياني في مسابقة أولمبياد العلوم، المركز السادس على مستوى الرياض في أولمبياد الرياضيات حصل عليه الطالب مالك الهليس، كما حصد القسم المتوسط العديد من الدروع والمراكز المتقدمة منها: درع المركز الثاني في مسابقة التميز الكشفي على مستوى مدارس الرياض (حكومي وأهلي)، درع المستوى الأول للمشاركات الكشفية - درع المشاركة في برنامج حماية البيئة، درع استضافة كشافة المنطقة الشرقية – درع استضافة مسابقة الرياضيات، درع المدرسة المتميزة - أوسمة وميداليات متعددة، أما القسم الثانوي فقد حصل على: درع المركز الثاني في مسابقة التميز الكشفي على مستوى مدارس الرياض (حكومي وأهلي)- درع المدير المتميز، ودروع وأوسمة أخرى لا مجال لذكرها كل هذا جاء نتيجة عمل متواصلا ومجهد مستمر كان الهدف منه الارتقاء بالمدارس وبجودة التحصيل لتبقى مدارسنا في تميز دائم وتقدم مستمر.

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