رئيس لجنة الاقتصاد بالشورى يطالب بإقراض التأمينات والتقاعد 150 ملياراً.. لمواجهة عجزهما

كشف رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالشورى صالح الحصيني أمس الثلاثاء، عن تقديمه توصية إضافية على تقرير التأمينات الاجتماعية، تنص على إقراض الدولة للمؤسسة 50 مليار ريال على مدى 25 سنة، مؤكداً تقديم توصية مماثلة على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد لإقراضها 100 مليار ريال، لتغطية العجز المتوقع في المؤسستين وتوسيع استثماراتهما أسوة بالقرض الذي حصلت عليه مؤخراً شركة الكهرباء السعودية.

العطوي يؤيد استقطاع مبلغ من ميزانية الدولة سنوياً لزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين

وشدد الحصيني في مداخلته على تقرير التأمينات السنوي الذي ناقشه المجلس أمس، وانفردت "الرياض" بنشره، على أن تكون استدامة التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد من أولويات المجلس والدولة، مؤكداً ما نشرته" الرياض" في شأن صندوق معاشات التقاعد للقطاع المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية وأنها ستواجه خلال عام 1442 عجزاً بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مشتركيها. وقال إن صندوق النقد الدولي يشير في أحدث تقاريره إلى التراجع في فائض الميزانية التي هي الأخرى قد تدخل حيز العجز.

الشورى يجدد مطالبة هيئة الكهرباء بإجراءات وقائية عاجلة وخطة لتلافي أزمة انقطاع التيار

من ناحيته قال عضو الشورى الدكتور سعيد الشيخ، ان تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لم يتضمن أي مؤشرات أداء وكذلك لا يوجد مؤشرات للأداء المالي، مشيراً إلى عجز في دفع مستحقات المتقاعدين وقدره 3.4 مليارات ريال، فقيمة فرع معاشات التقاعد قد تم صرف 15.1 مليار ريال بارتفاع يصل 22 في المئة عن العام الماضي، في حين أن إيرادات الاستثمارات بلغت 10.8 مليار ريال وارتفاع بنسبة 11.3 في المئة وهو مايؤكد هذا العجز.

وتساءل عضو اللجنة الأمنية الدكتور عبدالرحمن العطوي، عما تم بقرار الشورى السابق لزيادة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، فالمؤسسة أوضحت عدم قدرتها الوفاء بهذه الزيادة التي تبلغ ألفي ريال، وأيد اقتراح المؤسسة لزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين التي عرضت زيادة نسبة الاستقطاع الشهري من رواتب الموظفين بمعدل واحد في المئة، أو الحصول على مبلغ سنوي مقطوع من ميزانية الدولة، لافتاً إلى أن الحد الأدنى الحالي لمعاشات المتقاعدين في وضعه الحالي لا يلبي الاحتياجات الأساسية للمشتركين الذين في غالبهم هم من الفئة التي تستحق الدعم.

وقال الدكتور منصور الكريديس، إن تقرير اللجنة والمؤسسة غفل عن قضية مهمة وهي تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية في شأن التحقق من صحة علاقة العمل الفعلية بين العامل وصاحب العمل، ولم يشر التقرير أي مخالفات بهذا الخصوص مطالباً بأن يتضمن التقرير القادم للمؤسسة إيضاح بعدد المفتشين لديها ومؤهلاتهم والصعوبات التي يواجهونها وكذلك المخالفات التي يتم ضبطها.

وأشارت الدكتورة منى آل مشيط، إلى قلة الوظائف النسائية بالتأمينات الاجتماعية؛ فهناك 29 وظيفة لهن من أصل 2353، ما يعني بأن تحقيق خدمة المشتركات من النساء في فروع المؤسسة في المملكة غير متوافر، موضحة أن عدد السعوديين المشتركين في التأمينات بلغ 1.4 مليون بينما عدد من غير السعوديين يصل إلى 7 ملايين مشترك.

ووافق المجلس على "تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية" المقترح من رئيس اللجنة المالية الدكتور سعد محمد مارق، وجدد الشورى قراره السابق بشأن تقارير هيئة تنظيم الكهرباء وطالبها باتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة، ووضع خطة عمل مشتركة بين الجهات المختصة لتلافي حدوث أزمة تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، وشبكات النقل طبقاً للمعايير العالمية، كما شدد على الإسراع في تنفيذ آلية مشروع العدادات الذكية للمستهلكين والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية لتمويل هذا المشروع، ودعا المجلس الهيئة إلى وضع الضوابط الكفيلة لضمان التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ خطة تطوير هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة، إضافة إلى تضمين تقريرها السنوي المقبل ما تم اتخاذه من خطط تطويرية فيما يخص تحلية المياه وفق المادة الرابعة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء.