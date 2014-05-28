بالفيديو.. «أديب»: «الإخوان أجَّروا التكاتك علشان مانعرفش نشارك في الانتخابات»

قال الإعلامي عمرو أديب، إن أنصار جماعة الإخوان المسلمين أجروا الأتوبيسات والتكاتك في المراكز والقرى وتحفظوا عليها، لمنع الناخبين من الوصول إلى اللجان والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلي تخصيص 100 جنيه لكل مواطن مقابل تخليه عن صوته.

وتابع «أديب»، خلال برنامجه «القاهرة اليوم» على قناة «اليوم»، مساء الثلاثاء، «بيوزعوا منشورات مش مكتوب عليها إخوان، بتقولك أخدت إيه من أول 30 يونيه لحد دلوقتي؟، طب ما إحنا خدنا على قفانا سنة كاملة من المحروس بتاع ناسا أسم النبي حارسه وصاينه، كنا بنقف في طوابير البنزين بالساعات، ومش عارفين نجيب العيش، ومش عارفين نتكلم».

وتابع «أديب»: «الإخوان هيقفوا في طوابير كتيرة علشان تمل، بس إحنا مابنملش، أنا جايب معايا التريكو بتاعي ممكن أعمل بورنيطه، المواطن المصري رذل، أنا هصوت هصوت وإلا هصوت على أهلك».