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الأطعمة الملساء لا تناسب تعليم الطفل "القضم"

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الأطعمة الملساء لا تناسب تعليم الطفل "القضم" الأطعمة الملساء لا تناسب تعليم الطفل "القضم"

عادة ما تبدأ الأمهات فى تقديم الأطعمة الصلبة لأطفالهن بين الشهر الثامن والتاسع من أجل تعليمهم القضم، ولكن يجب البدء بالأطعمة المهروسة جيدا فقط، والتدرج نحو الأطعمة الأخرى حتى لا يختنق الطفل أثناء الأكل.

ويحذر المركز الاتحادى للتوعية الصحية بمدينة كولونيا الألمانية بحسب ما جاء بالجزيرة. نت، من تقديم الأطعمة الملساء كقطع الجزر الصلبة أو قطع التفاح غير المقشر أو المكسرات أو العنب أو الزيتون إلى الطفل كوسيلة لتعليمه القضم، إذ يمكن أن يبتلعها الطفل على سبيل الخطأ، مما قد يؤدى إلى مواجهته صعوبات فى البلع قد تصل إلى حد الاختناق والموت.

وكى يتسنى للأهل تعليم القضم للطفل بشكل آمن، يوصى المركز بتقديم الأطعمة اللينة والطرية للغاية كالأرز وقطع الخضراوات المطهية والموز المهروس جيدا والتفاح المقشر والمبشور ناعما للغاية.

وبعد أن يتعود الطفل على الأطعمة المهروسة يمكن إضافة قطع الأطعمة الأكثر صلابة، على أن تكون مطهوة بشكل جيد وطرية ومقطعة إلى قطع صغيرة.

ومن الضرورى أيضا أن يكون الطفل جالسا فى كرسيه أو فى حضن الأم عندما يتناول الطعام لتقليل مخاطر الاختناق، مع أهمية الانتباه إلى عدم تقديم الأطعمة الجافة له كالخبز القاسى والبسكويت لأنه قد يواجه صعوبات فى بلعها، خاصة أن أسنانه اللبنية لا تكون مكتملة، إذ عادة ما يكتمل بزوغ أضراسه اللبنية بعد بلوغه السنتين.
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