وزير الداخلية يرعى حفل تخريج دورات معهد حرس الحدود البحري بجدة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية تخرج 1233 خريجا مابين ضابط وفرد من عدد من الدورات الدولية والاقليمية والمحلية المنعقدة عصر يوم أمس الثلاثاء بمعهد حرس الحدود البحري بجدة والتي يأتي من ضمنها دورة قادة العمليات البحرية التي تضم 15 خريجاً من 13 دولة من دول "مدونة سلوك جيبوتي لمكافحة القرصنة البحرية" بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية ودورة تدريب المدربين الفنيين البحريين على صيانة المحركات البحرية ودورة دوريات امن حدود بحريين ودورة فنيي اتصالات وملاحة ودورة متخصصة في مكافحة القرصنة المتقدمة، وكذلك تخريج 1126 خريجا من دورتين تأهيليتين للفرد الأساسي بمعهد تدريب حرس الحدود البحري بجدة وطلبة تدريب منطقة تبوك، وكان سموه قد شاهد قبل حفل التخرج فرضية أمنية بحرية شارك فيها قوة أمن الحدود الخاصة ووحدة أمن الحدود البحرية الخاصة وقوة أمن وحماية المرافق البحرية وطيران الأمن، وكرم سموه عددا من الضباط الذين حصلوا على الدرجات العلمية العليا. وفي كلمته قال مدير عام حرس الحدود الفريق الركن زميم السواط إن تشريف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية ورعايته لحفل تخريج ابنائه في حرس الحدود يعتبر تشريفاً لرجال الامن بوجه عام ولرجال حرس الحدود بشكل خاص، وهو تشريف لحماة الوطن وتكريم لحراس خط دفاعه الاول، وهي تأكيد للرعاية السامية التي يوليها ولاة الامر بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وولي ولي

عهده. وأكد السواط أن حرس الحدود يعمل من خلال منظومة التدريب لتأهيل الضباط والأفراد ليكونوا صمام أمان بإذن الله وقوة أمن ضاربة أمام كل من يحاول العبث بمقدرات الوطن وأمنه، موضحا أن الحفل سيشهد تخريج دورة قادة العمليات البحرية التي تستضيفها السعودية ممثلة بوزارة الداخلية (حرس الحدود) بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، والتي تضم خريجين من (13) دولة من دول «مدونة سلوك جيبوتي»، تهدف إلى تطوير المعارف لدى المشاركين، وتعزيز قدراتهم، إضافة إلى تهيئتهم للإسهام في تنفيذ العمليات البحرية النوعية لمكافحة القرصنة البحرية وتطوير الأداء العملياتي البحري. من جانبه أعرب نائب مدير عام حرس الحدود اللواء البحري عواد بن عيد البلوي عن بالغ اعتزازه وتقديره لرعاية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز لحفل تخرج عدد من الدورات التي عقدت مؤخرا بمعهد حرس الحدود بالرياض. وقال البلوي إن أكبر دعم يجده منسوبو حرس الحدود هو الرعاية الكريمة غير المستغربه من لدن سموه وان مشاركة سموه لابنائه رجال حرس الحدود تأتي امتدادا لما يوليه -حفظه الله- من اهتمام وحرص على رفع الروح المعنوية لديهم وعلى كافة الاصعدة وهو محل فخر واعتزاز وتقدير لكل منسوبي حرس الحدود.