ولي عهد الشارقة يطلع على دور النيابة العامة في إرساء العدل

استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، قبل ظهر أمس، المستشار سالم سعيد كبيش النائب العام للدولة، وذلك بمكتب سمو الحاكم. ورحب سموه في مستهل اللقاء بالنائب العام وتبادل سموه الأحاديث الودية حول بعض المواضيع المشتركة والمتعلقة بالدور الذي تلعبه النيابة العامة في إرساء العدل وتحقيق أهدافه، مشيدا سموه بجهود النيابة العامة وموظفيها في إعلاء مبدأ العدل والمساواة وسيادة القانون.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة جملة من القضايا التي تتعلق بسير العمل وأداء النيابات لأعمالها في مدن ومناطق إمارة الشارقة. ومن جهته قدم المستشار سالم سعيد كبيش النائب العام للدولة شكره وامتنانه لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي على إتاحة الفرصة للقاء سموه.

حضر اللقاء المحامي العام المستشار راشد العمراني رئيس نيابة الشارقة الكلية والمحامي العام بمكتب النائب العام علي سالم الطنيجي.