رئيس الدولة يأمر بأرض تجارية في أبوظبي لـ«خليفة الإنسانية»

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص أرض تجارية في مدينة أبوظبي لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية لبقام عليها مبنى يخصص ريعه للأعمال الانسانية والخيرية التي تديرها المؤسسة وسيتم اقامة المبنى الذي أمر به صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، من ريع مزاد مؤسسة الامارات للاتصالات للرقم 777 الذي نظمته مؤخرا. وأعلن عن المكرمة في المؤتمر الصحافي الذي عقدته المؤسسة أمس في فندق دوست ثاني في أبوظبي بحضور محمد حاجي الخوري مدير عام المؤسسة ويونس عبدالعزيز النمر الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في اتصالات.

مبادرات

وتأتي هذه المكرمة في اطار المبادرات الانسانية التي يوجه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتقديرا من سموه للنجاح الكبير الذي حققته مؤسسة خليفة للاعمال الانسانية في مجال تنفيذ المشاريع الخيرية والانسانية داخل الدولة وخارجها والتي وصلت الى اكثر من 60 دولة في مختلف دول العالم.

وعبر معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية في كلمة بهذه المناسبة عن اعتزازه وتقديره لهذه المكرمة من جانب صاحب السمو رئيس الدولة ومن الدعم الذي تلقاه مؤسسة خليفة للاعمال الانسانية من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للاعمال الانسانية.

وأضاف أن مشاريع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للاعمال الانسانية توسعت داخل الدولة بشكل مكثف وباتت تعطي نتائج طيبة تجاه المواطنين مثل مشروع الاسر المنتجة ومشروع دعم الطلبة ومشروع المقاصف المدرسية وغيرها من المشاريع التي اوجدت مصادر دخل لمئات الاسر المواطنة.

بناء برج تجاري

وتقدم محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للاعمال الانسانية خلال المؤتمر الصحافي بأسمى آيات الشكر والعرفان الى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على هذه المكرمة الغالية مشيرا الى انه من دواعي سرور المؤسسة ان تكون «اتصالات» جزءا من هذه المبادرة بتخصيص عائد مزاد الارقام التي تبدأ بالارقام 777 لبناء البرج .

وذكر أن البرج التجاري سيقام في شارع زايد الثاني في ابوظبي وسيتم قريبا تعيين استشاري لوضع مخططات المشروع.

مشيرا الى أن البرج سيصرف عائداته للانفاق على الاعمال الانسانية والخيرية .

منحة كريمة

تقدم يونس عبدالعزيز النمر الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في اتصالات اسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على هذه المكرمة الانسانية، والمنحة الكريمة التي قدمها سموه لمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، ضمن آليات الدعم اللامحدود الذي يقدمه سموه للاعمال الخيرية والانسانية.

وقال إنه من دواعي الفخر والسرور أن تكون «اتصالات» جزءاً من هذه المبادرة العظيمة، إذ كانت «اتصالات» قد قدمت صافي أرباح مزاد الارقام الاول دعما لبرامج مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للاعمال الانسانية.