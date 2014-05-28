اعتماد 296 مستفيداً من المساعدات السكنية في الشارقة

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي صباح أمس بمكتب سمو الحاكم وذلك برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

واعتمد المجلس خلال جلسته عددا من الموضوعات المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وأصدر عددا من القرارات التي من شأنها تطوير العمل في مؤسسات ودوائر الإمارة، كما اعتمد المجلس القائمة الثانية المقدمة من دائرة الإسكان للمستفيدين من المساعدات السكنية لسنة 2014 والبالغ عددهم 296 مستفيداً بإجمالي 187 مليوناً و820 ألف درهم تنوعت المساعدات السكنية بين قروض ومنح وبلغ إجمالي المنح للدفعة الثانية 94 منحة أما عن فئة القروض فبلغت 202 قرض.

وبعد التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة اعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع عقدها بين دائرة التخطيط والمساحة ومؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية (EIAST - إيه آي أيه أس تي).

وأوضح المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة أن المذكرة تهدف إلى تطوير وتعزيز مبادئ التعاون المشترك في المجالات كافة وتقديم الحلول المبتكرة في مجال التصوير الفضائي.

الهيكل التنظيمي

وسعيا من المجلس التنفيذي في تطوير منظومة العمل في دائرة التنمية الاقتصادية وتوفير البيئة الإدارية المناسبة للموظفين أقر المجلس مشروع الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي لدائرة التنمية الاقتصادية بما يتفق مع أهداف واختصاصات الدائرة ووجه المجلس باتخاذ اللازم بشأن إصداره وفقا للنظام التشريعي للإمارة.

واطلع المجلس على المذكرة المحالة من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ووجه المجلس بإحالة المذكرة إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد فيها .

كما اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة المزمع انعقادها بعد غد الخميس والتي سيناقش فيها مشروع قانون تنظيم أهداف وصلاحيات مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة.

ترقية وتعيين

وأصدر المجلس التنفيذي قرار رقم 14 و 15 لسنة 2014 بشأن ترقية وتعيين مديري دوائر. ويقضي القرار رقم 14 بترقية سعود سالم المزروعي إلى درجة مدير دائرة ويعين مديرا لهيئة المنطقة الحرة بالحمرية ومديرا لهيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي.

ويقضي القرار رقم 15 بترقية محمد مير عبدالرحمن إلى درجة مدير دائرة ويعين مديرا لدائرة الموانئ البحرية والجمارك في إمارة الشارقة. واطلع عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام أعضاء المجلس على نشاطات الدائرة وتنظيمها عدداً من الفعاليات المختلفة ومنها أمسيات شعرية «قصائد إلى عاصمة الثقافة» يحييها 20 شاعراً تتنوع فيها أشكال الشعر بين نبطي وفصيح والمقرر بأن تعقد مساء اليوم بقصر الثقافة. وتم خلال اجتماع المجلس التنفيذي مناقشة عدد من القضايا والقرارات التي تصب في صالح تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشارقة.