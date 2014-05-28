ننشر التشكيل الحكومي الجديد في ليبيا .. تضم 19 وزيرا بينهم 3 سيدات

نشر موقع “عين ليبيا” الإخباري الليلة التشكيل الوزاري لحكومة معيتيق ، التي تتكون من 19 وزيرًا.
وكانت حكومة معيتيق ، قد أدت اليمين القانونية أمام رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين، الليلة الماضية ولم يعلن التشكيل رسميا حتى الآن.
> وذكر موقع “عين ليبيا” الإخباري أن التشكيل الوزاري خلى من وزارتي الدفاع والخارجية ويتكون من:-
> صالح محمد الأقطع (وزارة الاتصالات والمعلوماتية).
> فايز مصطفى السراج (وزارة الإسكان والمرافق).
> خالد عثمان الفضيل (وزارة الإعلام).
> فتحي عمار أونيس (وزارة الاقتصاد).
> عبدالله علي العقيلي (وزارة الأوقاف).
> عصام عبداللطيف قربع (وزارة التعاون الدولي).
> فوزية بريون (وزارة التعليم).
> سعيد سليمان معيوف (وزارة التعليم العالي).
> تركية عبدالحفيظ الواعر (وزارة الثقافة).
> عبدالباري مصطفى شنبارو (وزارة الحكم المحلي).
> العارف صالح الخوجة (وزارة الداخلية).
> محمد عبدالعالي العبيدي (وزارة الزراعة).
> عبدالسلام عبدالله غويلة (وزارة الرياضة).
> عادل حسن المحيشي (وزارة شؤون أسر الشهداء والمفقودين).
> انتصار مبارك العقيلي (وزارة الشؤون الاجتماعية والنازحين).
> عمر عبدالخالق (وزارة العدل).
> محمد الفيتوري سوالم (وزارة العمل).
> ميلود أحمد خليفة حميد (وزارة المالية).
> عبدالقادر محمد العائب (وزارة المواصلات).
> أ ش أ