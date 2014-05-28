ننشر التشكيل الحكومي الجديد في ليبيا .. تضم 19 وزيرا بينهم 3 سيدات

نشر موقع “عين ليبيا” الإخباري الليلة التشكيل الوزاري لحكومة معيتيق ، التي تتكون من 19 وزيرًا.

وكانت حكومة معيتيق ، قد أدت اليمين القانونية أمام رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين، الليلة الماضية ولم يعلن التشكيل رسميا حتى الآن.

> وذكر موقع “عين ليبيا” الإخباري أن التشكيل الوزاري خلى من وزارتي الدفاع والخارجية ويتكون من:-

> صالح محمد الأقطع (وزارة الاتصالات والمعلوماتية).

> فايز مصطفى السراج (وزارة الإسكان والمرافق).

> خالد عثمان الفضيل (وزارة الإعلام).

> فتحي عمار أونيس (وزارة الاقتصاد).

> عبدالله علي العقيلي (وزارة الأوقاف).

> عصام عبداللطيف قربع (وزارة التعاون الدولي).

> فوزية بريون (وزارة التعليم).

> سعيد سليمان معيوف (وزارة التعليم العالي).

> تركية عبدالحفيظ الواعر (وزارة الثقافة).

> عبدالباري مصطفى شنبارو (وزارة الحكم المحلي).

> العارف صالح الخوجة (وزارة الداخلية).

> محمد عبدالعالي العبيدي (وزارة الزراعة).

> عبدالسلام عبدالله غويلة (وزارة الرياضة).

> عادل حسن المحيشي (وزارة شؤون أسر الشهداء والمفقودين).

> انتصار مبارك العقيلي (وزارة الشؤون الاجتماعية والنازحين).

> عمر عبدالخالق (وزارة العدل).

> محمد الفيتوري سوالم (وزارة العمل).

> ميلود أحمد خليفة حميد (وزارة المالية).

> عبدالقادر محمد العائب (وزارة المواصلات).

> أ ش أ