ظروف أمنية تجبر تايلور سويفت على إلغاء حفلها في تايلاند

ألغت الفنانة العالمية Taylor Swift حفلها الموسيقي الذي كان من المقرر أنّ تحييه مساء 9 حزيران في تايلاند.

وكشفت شركة BEC-Tero المنظمة للحفل أنّ الظّروف التّي طرأت أجبرتهم على اتّخاذ هذا القرار الصّعب.

من المرجّح أنّ تكون أسباب إلغاء حفل Swift أمنية، حيث أنّ الشّعب التايلاندي بدأ الأسبوع الماضي بتنظيم إعتصامات معادية للحكومة، كما أنّ الجّيش فرض حظر تجوال في جميع أنحاء البلدة فترة المساء.

ومن جهتها، أعربت Swift عن أسفها الشديد لما حصل خصوصاً أنّ بطاقات الحفل قد بيعت بالكامل منذ فترة، كما اعتذرت من الجمهور الذي كان ينتظرها.