أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدافع سان جيرمان: برشلونة أفضل .. وأحلم باللعب له

Google+ Print
مدافع سان جيرمان: برشلونة أفضل .. وأحلم باللعب له مدافع سان جيرمان: برشلونة أفضل .. وأحلم باللعب له

برشلونة، (إفي): أكد مدافع فريق باريس سان جيرمان، البرازيلي ماركوس اوس كوريا، المعروف بـ"ماركينيوس"، أنه لا يصدق امكانية اللعب لبرشلونة الإسباني الموسم المقبل، النادي الذي اختاره كأولوية لدعم دفاعه.

ولم يخف اللاعب خلال تصريحاته لأحد برامج قناة (RAC1) الإسبانية عن أنه سيكون سعيدا للغاية بترك باريس والانتقال للعب في كامب نو.

وقال ماركينيوس الذي ضمه الـ(بي اس جي) الموسم الماضي مقابل نحو 35 مليون يورو من ناديه السابق روما الإيطالي "هذه هي نيتي ورغبتي. برشلونة أفضل من باريس سان جيرمان".

ولن يكون برشلونة قادرا على دفع هذه القيمة لجلب ماركينيوس (20 عاما)، لكنه قد يوافق على صفقة تبادلية تتضمن الاستغناء عن لاعبه البرازيلي داني ألفيش، ليكون بإمكانه إنهاء الصفقة بنحو 16 مليون يورو.

يذكر أن برشلونة فشل الموسم المنصرم في التتويج بأي لقب سوى كأس السوبر الإسباني، ليفسخ تعاقده مع المدرب الارجنتيني تاتا مارتينو ويتعاقد مع لويس إنريكي.

وأعلن النادي عن التعاقد مع الحارس الالماني مارك تير شتيجن والمهاجم الكرواتي الشاب آلين هاليلوفيتش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع