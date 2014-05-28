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فريد تأثر ببكاء مارسيلو عقب هدفه في نهائي دوري الأبطال

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فريد تأثر ببكاء مارسيلو عقب هدفه في نهائي دوري الأبطال فريد تأثر ببكاء مارسيلو عقب هدفه في نهائي دوري الأبطال

تيريسوبوليس (إفي): أكد مهاجم البرازيلي فريد أنه تأثر ببكاء مواطنه مارسيلو عقب احرازه الهدف الثالث لفريقه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي توج به الملكي على حساب أتلتيكو مدريد عقب الفوز بنتيجة 4-1.

وقال فريد لمارسيلو لدى وصوله معسكر منتخب البرازيل استعدادا للمونديال "مبروك على هذا الفوز، لقد أثرت فينا بدموعك عقب احراز الهدف"، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وكان اللاعب لا يشارك أساسيا في المباراة ولكنه عقب نزوله سجل الهدف الثالث في الوقت الاضافي عقب هدف التعادل القاتل الذي سجله سرخيو راموس للملكي (ق93).

وانضم مارسيلو اليوم لزملاءه في المنتخب البرازيلي بمعسكرهم بمدينة تيريسوبوليس.

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